BRIEF-Transgene H1 operating loss widens at 16.1 million euros

Sept 13 (Reuters) - TRANSGENE SA:
* TRANSGENE: FIRST HALF-YEAR 2017 IN LINE WITH OUR OBJECTIVES: ALL CLINICAL PROGRAMS PROGRESSING AND NEW COLLABORATION AGREEMENTS SIGNED
* CASH AND CASH EQUIVALENTS AS OF JUNE 30, 2017: EUR 43.9 MILLION, FINANCIAL VISIBILITY CONFIRMED TO END OF 2018
* H1 OPERATING REVENUES EUR 3.9 MILLION VERSUS EUR 5.3 MILLION YEAR AGO
* H1 COMPREHENSIVE NET LOSS EUR 18.3 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 12.2 MILLION YEAR AGO
* IS WELL PLACED TO PROGRESS ITS PROGRAMS THROUGH TO END OF 2018
* H1 COMPREHENSIVE NET LOSS EUR 18.3 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 12.2 MILLION YEAR AGO
* H1 OPERATING LOSS EUR 16.1 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 10.7 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)