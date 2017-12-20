FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Transocean Says On Dec 15, Tinc Entered Into Private Exchange Agreements To Issue About $273.5 Mln 0.5% Exchangeable Senior Bonds Due 2023
Sections
Featured
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
December 20, 2017 / 10:09 PM / 5 days ago

BRIEF-Transocean Says On Dec 15, Tinc Entered Into Private Exchange Agreements To Issue About $273.5 Mln 0.5% Exchangeable Senior Bonds Due 2023

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Transocean Ltd:

* TRANSOCEAN LTD - ON DEC 15, TINC ENTERED INTO PRIVATE EXCHANGE AGREEMENTS TO ISSUE ABOUT $273.5 MILLION 0.5% EXCHANGEABLE SENIOR BONDS DUE 2023

* TRANSOCEAN LTD - TINC TO PURCHASE ABOUT NOK 1.206 BILLION OF SONGA OFFSHORE‘S OUTSTANDING SONG04 BONDS FROM 3 BONDHOLDERS AT 103.5% PER BOND

* TRANSOCEAN - TINC TO PURCHASE ABOUT NOK 587.0 MILLION OF SONGA OFFSHORE'S OUTSTANDING SONG05 BONDS FROM 2 BONDHOLDERS AT 101% PER BOND Source text: (bit.ly/2BT8ggs) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.