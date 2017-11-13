FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Trevi Finanziaria Industriale says deferred approval of financial data related to Q3
Sections
Featured
EU signs defence pact in decades-long quest
european union
EU signs defence pact in decades-long quest
Central banks struggle to adjust to life without the big guns
market analysis
Central banks struggle to adjust to life without the big guns
UK economy will share Theresa May’s pain
commentary
UK economy will share Theresa May’s pain
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
November 13, 2017 / 11:53 PM / Updated 8 hours ago

BRIEF-Trevi Finanziaria Industriale says deferred approval of financial data related to Q3

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 13 (Reuters) - Trevi Finanziaria Industriale Spa :

* TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA SAYS ‍BOARD DEFERRED APPROVAL OF FINANCIAL DATA RELATED TO Q3 OF YEAR​

* TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE- TO RECONVENE AMEETING WITHIN END OF DEC TO RE-EXAMINE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS RELATED TO FIRST NINE MONTHS OF 2017​

* TREVI FINANZIARIA-BOARD HAS TAKEN NOTE OF UNCERTAINTIES RELATED TO OUTCOME OF NEGOTIATIONS WITH CREDIT INSTITUTIONS AIMED TO EXECUTION OF STANDSTILL AGREEMENT​

* TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE- ‍BOARD REQUESTED GOVERNANCE BODIES TO IDENTIFY A MANAGER WHO CAN BE APPOINTED AS CHIEF RESTRUCTURING OFFICER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.