BRIEF-Trican Reports Q4 Diluted Earnigs Per Share $0.05

Feb 21 (Reuters) - Trican Well Service Ltd:
* FIRST HALF 2018 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM IS NOW PROJECTED TO BE $33 MILLION
* WAGE RATE ADJUSTMENTS ARE ANTICIPATED TO COST TRICAN APPROXIMATELY $15 MILLION ON AN ANNUALIZED BASIS
* CONTINUES TO SEE AN INCREASE TO MAINTENANCE CAPITAL EXPENDITURES AS THE INTENSITY OF HYDRAULIC FRACTURING INCREASES
* BELIEVE EXPENSING, RATHER THAN CAPITALIZING FLUID ENDS WILL RESULT IN DECREASE TO ANNUAL FY CAP EX PROGRAM BY $25 MILLION TO $30 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)