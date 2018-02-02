FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Commodities
Banks
Autos
Environment
Sport
Lifestyle
#Mergers & Acquisitons - Americas
February 2, 2018 / 2:09 PM / a day ago

BRIEF-Trimble Acquires E-Builder To Expand Construction Management Solutions

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - Trimble Inc:

* TRIMBLE ACQUIRES E-BUILDER TO EXPAND ITS CONSTRUCTION MANAGEMENT SOLUTIONS

* TRIMBLE INC - ‍E-BUILDER BUSINESS WILL BE REPORTED AS PART OF BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE SEGMENT​

* TRIMBLE INC - ALL CASH PURCHASE PRICE OF $500 MILLION FOR DEAL WILL BE FINANCED THROUGH A NEW $300 MILLION CREDIT FACILITY AND CASH

* TRIMBLE INC - EXPECTS ACQUISITION TO BE ACCRETIVE TO 2019 NON-GAAP NET INCOME PER SHARE.

* TRIMBLE INC - TRANSACTION IS EXPECTED TO BE DILUTIVE TO TRIMBLE‘S Q1 NON-GAAP NET INCOME PER SHARE BY $0.01 PER SHARE

* TRIMBLE INC - TRANSACTION IS EXPECTED TO BE DILUTIVE TO FULL YEAR 2018 NON-GAAP NET INCOME PER SHARE BY $0.02 TO $0.03 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.