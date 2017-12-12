FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Trinity Industries To Spin-Off Company's Infrastructure-Related Businesses
Sections
Featured
UK inflation hits highest in nearly six years, peak seen soon
economy
UK inflation hits highest in nearly six years, peak seen soon
Froome says asthma drug behind 'adverse finding'
Sport
Froome says asthma drug behind 'adverse finding'
May faces parliamentary showdown with Brexit rebels
May faces parliamentary showdown with Brexit rebels
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Mergers & Acquisitons - Americas
December 12, 2017 / 1:11 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Trinity Industries To Spin-Off Company's Infrastructure-Related Businesses

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Trinity Industries Inc:

* TRINITY INDUSTRIES, INC. ANNOUNCES INTENTION TO SPIN-OFF COMPANY’S INFRASTRUCTURE-RELATED BUSINESSES

* TRINITY INDUSTRIES INC - INCREASE IN SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION FROM $250 MILLION TO $500 MILLION OVER TWO YEARS

* TRINITY INDUSTRIES INC - ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND OF 13 CENTS PER SHARE

* TRINITY INDUSTRIES - SEPARATION PLANNED AS TAX-FREE SPIN-OFF DEAL TO CO‘S SHAREHOLDERS

* TRINITY INDUSTRIES - NEW $500 MILLION PROGRAM WILL BE EFFECTIVE JANUARY 1, 2018 THROUGH DECEMBER 31, 2019

* TRINITY INDUSTRIES - CO‘S PORTFOLIO OF BUSINESSES TO BE COMPRISED PRIMARILY OF RAIL-RELATED BUSINESSES, MARKETED AS TRINITYRAI

* TRINITY INDUSTRIES - NEW CO TO BE FOCUSED ON INFRASTRUCTURE-RELATED PRODUCTS AND SERVICES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.