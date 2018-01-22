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#Regulatory News - Americas
January 22, 2018 / 1:27 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Tronc Inc Ross Levinsohn To Take Unpaid Leave Of Absence

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Tronc Inc:

* TRONC INC - EFFECTIVE JAN 19, 2018, ROSS LEVINSOHN, CEO, LOS ANGELES TIMES, VOLUNTARILY AGREED TO TAKE AN UNPAID LEAVE OF ABSENCE

* TRONC INC SAYS HAS RETAINED OUTSIDE LAW FIRM TO CONDUCT REVIEW OF RECENT ALLEGATIONS REGARDING ROSS LEVINSOHN‘S BEHAVIOR

* TRONC INC SAYS PENDING COMPLETION OF REVIEW OF ALLEGATIONS, MICKIE ROSEN, CURRENT PRESIDENT, LOS ANGELES TIMES, WILL LEAD LOS ANGELES TIMES Source text (bit.ly/2DWOS0o) Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

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