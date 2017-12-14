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BRIEF-TSMC orders machinery equipment, facility worth T$8.66 bln
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December 14, 2017 / 6:13 AM / a day ago

BRIEF-TSMC orders machinery equipment, facility worth T$8.66 bln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd :

* SAYS IT ORDERS MACHINERY EQUIPMENT WORTH T$8.3 BILLION ($276.87 million) FROM EBARA CORPORATION, SCREEN SEMICONDUCTOR SOLUTIONS CO, APPLIED MATERIALS SOUTH EAST ASIA PTE LTD, LAM RESEARCH INTERNATIONAL SARL, CHINA STEEL STRUCTURE CO LTD, CHUN YUAN STEEL INDUSTRY CO

* SAYS IT ORDERS FACILITY WORTH T$307 MILLION FROM WHOLETECH SYSTEM HITECH LTD Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 29.9780 Taiwan dollars) (Reporting by Hong Kong newsroom)

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