FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
The Trump Effect
Technology
Sport
Environment
Science
Entertainment
Commentary
Consumer Products & Retail News
March 2, 2018 / 3:06 PM / a day ago

BRIEF-Tsogo Sun To Sell Casino Precinct Assets To Hospitality Property Fund

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Tsogo Sun Holdings Ltd:

* TSOGO SUN HOLDINGS LTD - - PROPOSED DISPOSAL TO HOSPITALITY PROPERTY FUND LIMITED, UNBUNDLING AND CAUTIONARY ANNOUNCEMENT

* TSOGO SUN HOLDINGS LTD - TSOGO AND HPF HAVE AGREED TO ACQUISITION BY HPF OF CERTAIN OF CASINO PRECINCT PROPERTIES CURRENTLY OWNED BY TSOGO GROUP

* TSOGO SUN HOLDINGS LTD - INITIAL AGGREGATE BASE RENTAL PAYABLE BY TENANT FOR PROPERTIES WILL BE R1.9 BILLION PER ANNUM

* TSOGO SUN HOLDINGS LTD - WILL RESTRUCTURE TSOGO GROUP INTO A PROPCO (HPF) AND OPCO (TSOGO) Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.