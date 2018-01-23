FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Davos
Markets
The Trump Effect
Reuters Backstory
Autos
Sport
Entertainment
January 23, 2018 / 2:09 PM / a day ago

BRIEF-Twitter COO Anthony Noto Resigns

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 23 (Reuters) - Twitter Inc:

* TWITTER ANNOUNCES DEPARTURE OF COO, ANTHONY NOTO

* TWITTER - NOTO‘S RESPONSIBILITIES FOR CO‘S BUSINESS OPERATIONS, REVENUE GENERATING OPERATIONS WILL BE ASSUMED BY OTHER MEMBERS OF LEADERSHIP TEAM

* TWITTER - MATT DERELLA, TWITTER‘S VICE PRESIDENT OF GLOBAL REVENUE AND OPERATIONS, WILL CONTINUE TO LEAD COMPANY‘S ADVERTISING SALES EFFORTS

* TWITTER INC - ANTHONY NOTO​ ‍RESIGNING FROM POSITION AS CO‘S COO IN ORDER TO ACCEPT CHIEF EXECUTIVE OFFICER ROLE AT ANOTHER COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.