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January 19, 2018 / 10:47 PM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Twitter To Notify Users Exposed To Russian Propaganda During U.S. Elections

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Twitter Inc:

* TWITTER INC - UPDATE ON TWITTER’S REVIEW OF THE 2016 U.S. ELECTION ‍​

* TWITTER INC - “AS PART OF OUR ONGOING REVIEW, WE HAVE IDENTIFIED BOTH MORE IRA AND AUTOMATED RUSSIA-BASED ACCOUNTS”

* TWITTER INC SAYS HAVE IDENTIFIED AN ADDITIONAL 1,062 ACCOUNTS ASSOCIATED WITH THE INTERNET RESEARCH AGENCY (IRA)

* TWITTER INC - SUSPENDED ALL ADDITIONAL 1,062 ACCOUNTS ASSOCIATED WITH THE IRA ACCOUNTS FOR TERMS OF SERVICE VIOLATIONS, PRIMARILY SPAM

* TWITTER - EMAILING NOTIFICATIONS TO 677,775 PEOPLE IN U.S. WHO FOLLOWED ONE OF THE ACCOUNTS LINKED TO INTERNET RESEARCH AGENCY DURING ELECTION

* TWITTER SAYS AT REQUEST OF CONGRESSIONAL INVESTIGATORS, ALSO SHARING WITH CONGRESS ADDITIONALLY IDENTIFIED ACCOUNTS ASSOCIATED WITH IRA

* TWITTER - PROVIDED CONGRESS SUPPLEMENTAL ANALYSIS INTO ACTIVITY BELIEVED TO BE AUTOMATED, ELECTION-RELATED ORIGINATING OUT OF RUSSIA IN ELECTION PERIOD Source text: (bit.ly/2mTq5Ce) Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)

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