BRIEF-Txcell Cash And Cash Equivalents up at 4.9 Millions Euros at End December‍​

Jan 24 (Reuters) - TXCELL SA:
* AS OF DEC 31, CO‘S CASH AND CASH EQUIVALENTS AMOUNTED TO €4.9 MILLION (VERSUS €3.5 MILLION AS OF DEC 31, 2016)
* DID NOT GENERATE REVENUES DURING THE FOURTH QUARTER OF 2017
* OPERATING CASH BURN AMOUNTED TO APPROXIMATELY €9 MILLION FOR THE YEAR 2017
* CONSIDERS THAT ITS RESOURCES ARE SUFFICIENT TO FINANCE ITS ACTIVITIES UNTIL EARLY 2019,
* EUR 9 MILLION CASH BURN LOWER THAN €13 MILLION GUIDANCE PREVIOUSLY PROVIDED BY COMPANY
* SEES MAJOR MILESTONE, REGULATORY FILING FOR THE START OF ITS FIRST-IN-MAN STUDY WITH A CAR-TREG, EXPECTED IN Q4 2018
* TXCELL EXPECTS TO RECEIVE €1.2 MILLION FUNDING FROM BPIFRANCE DURING THE FIRST QUARTER OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)