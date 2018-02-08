FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Reuters Investigates
Winter Olympics
Singapore Airshow
Markets
Environment
Entertainment
The Wider Image
February 8, 2018 / 1:52 PM / a day ago

BRIEF-Ubiquiti Networks Posts Q2 GAAP Loss of $0.66 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Ubiquiti Networks Inc:

* UBIQUITI NETWORKS REPORTS SECOND QUARTER FISCAL 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.76

* Q2 GAAP LOSS PER SHARE $0.66

* IN QUARTER, NET LOSS DUE TO TAX CUTS AND JOBS ACT, WHICH RESULTED IN A $110.7 MILLION TAX EXPENSE

* NET LOSS DUE TO TAX CUTS AND JOBS ACT, WHICH RESULTED IN A $110.7 MILLION TAX EXPENSE IN QUARTER

* QTRLY REVENUES OF $250.8 MILLION, INCREASING 17.5% YEAR-OVER-YEAR

* SEES Q3 REVENUES OF BETWEEN $245 MILLION AND $260 MILLION

* Q3 REVENUE VIEW $255.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FOR CO‘S THIRD FISCAL QUARTER ENDING MARCH 31, 2018 SEES NON-GAAP DILUTED EPS OF $0.92 - $0.99

* Q2 REVENUE VIEW $239.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.