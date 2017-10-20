BRIEF-UCB 9-month revenue up at 3.3 billion euros, 2017 outlook increased

Oct 20 (Reuters) - UCB SA:
* 9-MONTH REVENUE INCREASED TO € 3.3 BILLION, BY 9%; MAIN PRODUCTS GREW BY 15% TO € 2.6 BILLION
* 9-MONTH NEUPRO REVENUE EUR 230 MILLION VERSUS EUR 217 MILLION YEAR AGO
* 9M VIMPAT REVENUE EUR 707 MILLION VERSUS EUR 586 MILLION YEAR AGO
* 9M KEPPRA REVENUE EUR 607 MILLION VERSUS EUR 538 MILLION YEAR AGO
* 9M IMMUNOLOGY/CIMZIA REVENUE EUR 1.02 BILLION VERSUS EUR 927 MILLION YEAR AGO
* 9-MONTH NEUPRO REVENUE EUR 230 MILLION VERSUS EUR 217 MILLION YEAR AGO
* 9-MONTH BRIVIACT REVENUE EUR 57 MILLION VERSUS EUR 11 MILLION YEAR AGO
* FINANCIAL OUTLOOK 2017 INCREASED: NOW REVENUE EXPECTED BETWEEN €4.4 - 4.5BN. REBITDA BETWEEN €1.25 - 1.35BN
* 9M NEUROLOGY REVENUE EUR 1.60 BILLION VERSUS EUR 1.35 BILLION YEAR AGO
* FINANCIAL OUTLOOK 2017 INCREASED: NOW EXPECTED CORE EPS BETWEEN €4.10 – 4.50
* VIMPAT APPROVED AS MONOTHERAPY IN JAPAN AND FOR CHILDREN AS ADD-ON THERAPY IN THE EU. Source text: bit.ly/2gw47WM Further company coverage: (Gdynia Newsroom)