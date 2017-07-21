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BRIEF-UCB's Bimekizumab demonstrates skin clearance in psoriasis study
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July 21, 2017 / 5:20 AM / 15 days ago

BRIEF-UCB's Bimekizumab demonstrates skin clearance in psoriasis study

Reuters Staff

1 Min Read

July 21 (Reuters) - UCB SA:

* READY TO ADVANCE PHASE 3 CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAM FOR BIMEKIZUMAB IN PSORIASIS

* CONTINUES TO ADVANCE EARLIER STAGE CLINICAL TRIALS IN PSORIATIC ARTHRITIS AND ANKYLOSING SPONDYLITIS

* UP TO 60% OF PATIENTS ACHIEVED COMPLETE SKIN CLEARANCE AT WEEK 12 AS MEASURED BY PASI100, A SECONDARY EFFICACY VARIABLE

* PLANS TO PRESENT AND PUBLISH FULL RESULTS OF BE ABLE IN EARLY 2018

* PHASE 2B BE ABLE STUDY MET PRIMARY OBJECTIVE OF ESTABLISHING DOSE RESPONSE, WITH UP TO 79% OF PATIENTS ACHIEVING AT LEAST 90% SKIN CLEARANCE IN PSORIASIS AREA AND SEVERITY INDEX (PASI90) AT WEEK 12 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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