FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-UK builder Berkeley's half-year profits rise 36 pct ​
Sections
Featured
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Special Report
Reuters Investigates
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Britain and EU make Brexit "breakthrough"
Britain and EU make Brexit "breakthrough"
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Special Report
Reuters Investigates
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Breaking City News
December 8, 2017 / 7:06 AM / a day ago

BRIEF-UK builder Berkeley's half-year profits rise 36 pct ​

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 8 (Reuters) - Berkeley Group Holdings Plc:

* ‍. 2,117 HOMES DELIVERED - INCLUDES MORE THAN 10% OF LONDON‘S NEW PRIVATE AND AFFORDABLE HOMES​

* ‍£300 MILLION OF SUBSIDIES PROVIDED TO DELIVER AFFORDABLE HOUSING AND COMMITTED TO WIDER COMMUNITY AND INFRASTRUCTURE BENEFITS IN PERIOD​

* ‍£533.3 MILLION OF PRE-TAX PROFIT, UP 35.8% FROM £392.7 MILLION​

* ‍TODAY‘S STRONG RESULTS REFLECT BERKELEY‘S DISCIPLINED EXECUTION OF ITS UNIQUE OPERATING MODEL WHICH PLACES PRODUCT QUALITY AND FINANCIAL STRENGTH AT ITS HEART, ALLOWING FOR INVESTMENT AT RIGHT TIME IN CYCLE.​

* ‍WHILE POLITICAL CONTEXT FOR HOUSEBUILDING IS TURBULENT, WHERE THERE IS STABILITY, POTENTIAL FOR GROWTH AND DELIVERY REMAINS STRONG.​

* ‍BERKELEY ITSELF REMAINS WELL PLACED TO DELIVER OUR CURRENT PLAN, CREATING EXCEPTIONAL VALUE FOR OUR CUSTOMERS, SHAREHOLDERS AND SOCIETY.​

* ‍IT IS CRUCIAL THAT NEW HOUSING POLICIES SUPPORT LONDON MARKET, NOT LEAST BECAUSE CAPITAL IS SO IMPORTANT TO PROSPERITY THROUGHOUT REST OF COUNTRY​

* ‍WE WELCOME FOCUS ON HOUSING IN LAST MONTH‘S BUDGET; PARTICULARLY HELP FOR SMALL DEVELOPERS AND MEASURES TO GET MORE LAND INTO DEVELOPMENT.​

* ‍£1.5 BILLION PRE-TAX PROFIT TO BE DELIVERED IN TWO YEARS ENDING 30 APRIL 2019​

* ‍FIVE YEAR PRE-TAX PROFIT GUIDANCE STARTING 1 MAY 2016 UPDATED TO £3.3 BILLION FROM £3.0 BILLION​

* ‍2017/18 FULL YEAR RESULTS WILL REPRESENT A PEAK FOR BERKELEY, BEFORE RETURNING TO MORE NORMAL RETURNS IN 2018/19. OUR GUIDANCE OF £1.5 BILLION OF PRE-TAX PROFIT FOR THESE TWO YEARS WILL BE APPROXIMATELY 60% WEIGHTED TOWARDS CURRENT YEAR.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (London newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.