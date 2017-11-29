FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-UK's FCA Says Alleges That 4 Firms Shared Information Around One Or More IPOs
Sections
Featured
UK funds raise equities, see no end to bull run yet - Reuters poll
market analysis
UK funds raise equities, see no end to bull run yet - Reuters poll
UK fracking is geologically flawed - study
uk
UK fracking is geologically flawed - study
For some Russian oligarchs, sanctions risk makes Putin awkward to know
russia
For some Russian oligarchs, sanctions risk makes Putin awkward to know
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Banking and Financial News
November 29, 2017 / 10:18 AM / a day ago

BRIEF-UK's FCA Says Alleges That 4 Firms Shared Information Around One Or More IPOs

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - UK’s Financial Conduct Authority:

* UK‘S FCA: ISSUED STATEMENT OF OBJECTIONS TO 4 ASSET MANAGEMENT FIRMS: ARTEMIS INVESTMENT, HARGREAVE HALE, NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT AND RIVER & MERCANTILE ASSET MANAGEMENT LLP‍​

* UK‘S FCA SAYS THESE ARE PROVISIONAL FINDINGS AND MAY NOT NECESSARILY LEAD TO AN INFRINGEMENT DECISION

* UK‘S FCA SAYS WILL CAREFULLY CONSIDER ANY REPRESENTATIONS FROM THE FIRMS BEFORE DECIDING WHETHER THE LAW HAS BEEN BROKEN

* UK‘S FCA -ALLEGES FIRMS SHARED INFO BY DISCLOSING PRICE TO PAY AND/OR ACCEPTING INFO, OF TO 1 OR MORE OF 2 IPOS, 1 PLACING, SHORTLY BEFORE SHARE PRICES WERE SET (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.