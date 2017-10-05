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BRIEF-Unieuro signs contract for acquisition of 19 Cerioni stores
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#Consumer Products & Retail News
October 5, 2017 / 6:24 AM / in 14 days

BRIEF-Unieuro signs contract for acquisition of 19 Cerioni stores

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 5 (Reuters) - UNIEURO SPA:

* SIGNS CONTRACT FOR ACQUISITION OF BUSINESS BRANCH OF GRUPPO CERIONI

* TOTAL CONSIDERATION FOR TRANSACTION, WHICH TOOK PLACE WITHOUT ASSUMPTION OF BANK DEBT AND/OR DEBT WITH SUPPLIERS, AMOUNTED TO € 8 MILLION

* EUR 1.6 MILLION TO BE PAID AT THE CLOSING AND EUR 6.4 MILLION IN SEMI-ANNUAL INSTALMENTS OVER THE NEXT THREE YEARS

* ACQUIRED BUSINESS BRANCH CONSISTS OF 19 DIRECTLY OPERATED STORES, CURRENTLY OPERATING UNDER THE EURONICS BANNER

* THE STORES TO BE ACQUIRED IN SEVERAL STAGES AND WILL BE REOPENED BETWEEN NOVEMBER AND DECEMBER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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