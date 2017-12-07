FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-United Insurance Holdings Announces Pricing Of $150 Mln Senior Notes Offering
Sections
Featured
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Special Report
Reuters Investigates
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Britain and EU make Brexit "breakthrough"
Britain and EU make Brexit "breakthrough"
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Special Report
Reuters Investigates
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
December 7, 2017 / 10:26 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-United Insurance Holdings Announces Pricing Of $150 Mln Senior Notes Offering

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - United Insurance Holdings Corp:

* UNITED INSURANCE HOLDINGS CORP. ANNOUNCES PRICING OF $150 MILLION SENIOR NOTES OFFERING

* UNITED INSURANCE HOLDINGS CORP. ANNOUNCES PRICING OF $150 MILLION SENIOR NOTES OFFERING

* UNITED INSURANCE - SENIOR NOTES DUE 2027 WILL BE ISSUED IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF $150 MILLION & WILL BEAR INTEREST AT RATE OF 6.250% PER ANNUM

* UNITED INSURANCE - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM NOTE OFFERING TO REDEEM $30 MILLION OF ITS FLOATING RATE SENIOR NOTES DUE 2026 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.