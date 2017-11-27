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November 27, 2017 / 10:43 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-United States Steel Makes Voluntary Pension Contribution

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - United States Steel Corp:

* UNITED STATES STEEL CORPORATION REDEEMS PORTION OF SENIOR SECURED NOTES DUE IN 2021, MAKES VOLUNTARY PENSION CONTRIBUTION

* UNITED STATES STEEL CORP - ‍ON NOV22, 2017, CO ANNOUNCED WILL REDEEM FOR CASH $200 MILLION OF OUTSTANDING 8.375% SENIOR SECURED NOTES DUE IN 2021​

* UNITED STATES STEEL- ‍IN ADDITION, ON NOVEMBER 20, U. S. STEEL MADE A VOLUNTARY CASH CONTRIBUTION OF $75 MILLION TO U. S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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