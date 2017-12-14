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BRIEF-United Transport and Logistics Company Forms UTLC Eurasian Rail Alliance
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December 14, 2017 / 2:03 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-United Transport and Logistics Company Forms UTLC Eurasian Rail Alliance

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Transcontainer:

* SAYS UNITED TRANSPORT AND LOGISTICS COMPANY (UTLC) DECIDES TO SPIN OFF UTLC – EURASIAN RAIL ALLIANCE (UTLC ERA), UTCL LOGISTICS AND UTLC FINANCE

* UTLC ERA TO BE OWNED ON PARITY BASIS (33.33% SHARES) BY RUSSIA, KAZAKHSTAN AND BELORUSSIA - RUSSIAN RAILWAYS

* UTLC ERA TO BE FORMED ON ‘NO ASSETS’ MODEL - RUSSIAN RAILWAYS

* UTLC ERA SHARE CAPITAL TO AMOUNT TO RUB 98.127 BILLION - RUSSIAN RAILWAYS

* UTLC ERA WILL CARRY OUT UTLC'S MAIN ACTIVITY ON CARGO TRANSIT IN THE TERRITORIES OF THE COUNTRIES PARTICIPATING IN THE PROJECT Source text - bit.ly/2BmNHIQ

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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