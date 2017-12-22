FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Unitedhealth Group Unit Signs Definitive Purchase Agreement, To Launch Tender Offer For Empresas Banmédica
Sections
Featured
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Mergers & Acquisitons - Americas
December 22, 2017 / 12:26 PM / 4 days ago

BRIEF-Unitedhealth Group Unit Signs Definitive Purchase Agreement, To Launch Tender Offer For Empresas Banmédica

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Unitedhealth Group Inc:

* UNITEDHEALTH GROUP SAYS UNIT SIGNED A DEFINITIVE PURCHASE AGREEMENT AND INTENDS TO LAUNCH A TENDER OFFER FOR EMPRESAS BANMÉDICA - SEC FILING

* UNITEDHEALTH - WILL OFFER CLP$2150/SHARE FOR 100 PERCENT OF OUTSTANDING SHARES OF EMPRESAS BANMÉDICA, VALUING EMPRESAS BANMÉDICA‘S EQUITY AT ABOUT $2.8 BILLION

* UNITEDHEALTH GROUP - TENDER OFFER IS EXPECTED TO COMMENCE ON OR ABOUT DECEMBER 27, 2017 AND CONCLUDE ON OR ABOUT JANUARY 25, 2018

* UNITEDHEALTH GROUP - 2 CONTROLLING SHAREHOLDERS OF EMPRESAS BANMÉDICA WILL TENDER COMBINED APPROXIMATE 57 PERCENT OWNERSHIP IN EMPRESAS BANMÉDICA Source text: (bit.ly/2kZyeEb) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.