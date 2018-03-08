BRIEF-Upland Software Reports Qtrly Adjusted Earnings Per Share $0.37

March 8 (Reuters) - Upland Software Inc:
* UPLAND SOFTWARE REPORTS RECORD QUARTERLY AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS WITH 44% REVENUE GROWTH IN FOURTH QUARTER AND PROVIDES STRONG FIRST QUARTER 2018 GUIDANCE RANGE WITH 45% REVENUE GROWTH AT THE MIDPOINT
* Q4 REVENUE $27.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $27.2 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.27, REVENUE VIEW $27.2 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE VIEW $29.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: