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February 26, 2018 / 3:14 PM / a day ago

BRIEF-UPS Worldwide Expands Express Service

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - United Parcel Service Inc:

* UPS WORLDWIDE EXPRESS SERVICE EXPANDS TO HELP BUSINESSES DELIVER URGENT SHIPMENTS IN HIGH GROWTH MARKETS

* SAYS ‍IN ASIA PACIFIC REGION, SOUTH KOREA IS ONE OF 14 COUNTRIES INCLUDED IN EXPANSION OF UPS EXPRESS SERVICE​

* SAYS ‍ EXPANDED UPS WORLDWIDE EXPRESS PACKAGE SERVICE TO REACH 124 COUNTRIES AND TERRITORIES

* SAYS COMMITTED TO INVESTING $2 BILLION IN ITS EUROPEAN NETWORK BY 2019​

* SAYS ‍BRAZIL IS ONE OF 10 COUNTRIES IN LATIN AMERICA TO EXPAND SERVICE​

* SAYS ‍5 NEW COUNTRIES RECEIVED EXPRESS SERVICE INCLUDING BANGLADESH AND MADAGASCAR​

* SAYS EXPANDED SERVICE IN 57 COUNTRIES AND TERRITORIES INCLUDING BRAZIL, INDIA AND SOUTH KOREA​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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