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March 1, 2018 / 9:31 PM / Updated 8 hours ago

BRIEF-U.S. FDA Alerts Not To Use Products Made By Cantrell Drug Company

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) -

* U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION SAYS IS ALERTING HEALTH CARE PROFESSIONALS AND PATIENTS NOT TO USE DRUG PRODUCTS PRODUCED BY CANTRELL DRUG COMPANY

* U.S. FDA SAYS“IS CONCERNED ABOUT SERIOUS DEFICIENCIES” IN CANTRELL DRUG CO’S COMPOUNDING OPERATIONS

* U.S. FDA SAYS PROPOSED ORDER AGAINST CANTRELL DRUG CO ALSO WILL REQUIRE CANTRELL TO RECALL ALL NON-EXPIRED DRUG PRODUCTS ON THE MARKET

* U.S. FDA SAYS IS NOT YET AWARE OF REPORTS OF ILLNESS ASSOCIATED WITH THE USE OF CANTRELL DRUG CO’S PRODUCTS Further company coverage: [U.S. Food and Drug Administration]

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