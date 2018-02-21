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February 21, 2018 / 4:47 PM / Updated a day ago

BRIEF-U.S. FDA oversees recall of kratom products

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - U.S. Food And Drug Administration:

* U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION SAYS ANNOUNCES “VOLUNTARY DESTRUCTION” AND RECALL OF A LARGE VOLUME OF KRATOM-CONTAINING DIETARY SUPPLEMENTS

* U.S. FDA - THE KRATOM-CONTAINING SUPPLEMENTS ARE UNDER BRAND NAMES BOTANY BAY, ENHANCE YOUR LIFE & DIVINITY BY MISSOURI‘S DIVINITY PRODUCTS DISTRIBUTION

* U.S. FDA - NOT AWARE OF RECENT REPORTS OF ILLNESS SPECIFICALLY ASSOCIATED WITH USE OF DIVINITY PRODUCTS DISTRIBUTION’S KRATOM-CONTAINING PRODUCTS Source text for Eikon:

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