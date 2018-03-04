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March 4, 2018 / 4:21 PM / a day ago

BRIEF-U.S. lawmaker Brady says he hopes all fairly traded steel and aluminum is exempted from tariffs

Reuters Staff

1 Min Read

March 4 (Reuters) -

* TOP U.S. REPUBLICAN TRADE LAWMAKER BRADY SAYS“ENCOURAGED” BY PROGRESS MADE IN 7TH NAFTA ROUND

* TOP U.S. REPUBLICAN TRADE LAWMAKER BRADY SAYS EXPECTS STEEL, ALUMINUM TARIFFS TO BE“FRONT AND CENTER” OF TALKS AMONG NAFTA MINISTERS IN MEXICO CITY

* BRADY SAYS CANADA AND MEXICO SHOULD BE EXCLUDED FROM TARIFFS

* U.S. LAWMAKER BRADY SAYS HE HOPES ALL FAIRLY TRADED STEEL AND ALUMINUM IS EXEMPTED FROM TARIFFS, NOT ONLY FROM MEXICO AND CANADA

* U.S. LAWMAKER BRADY SAYS HE HOPES PRESIDENT TRUMP WILL BE CONVINCED TO INCLUDE EXEMPTIONS FROM TARIFFS (Reporting by David Ljunggren)

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