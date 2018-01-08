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January 8, 2018 / 12:39 PM / a day ago

BRIEF-Usana Health Sciences Provides Estimated Impact Of U.S. Tax Reform

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Usana Health Sciences Inc:

* USANA HEALTH SCIENCES PROVIDES ESTIMATED IMPACT OF U.S. TAX REFORM

* USANA HEALTH SCIENCES INC - ‍TO TAKE A ONE-TIME NON-CASH CHARGE TO ITS INCOME STATEMENT FOLLOWING U.S. TAX REFORM ENACTED ON DECEMBER 22, 2017​

* USANA HEALTH SCIENCES - ‍PRELIMINARY ESTIMATE FOR CHARGE RELATED TO U.S. TAX REFORM EXPECTED TO BE ABOUT $33 MILLION, WHICH CO WILL RECOGNIZE IN Q4 2017 ​

* USANA HEALTH SCIENCES INC - ‍CHARGE RELATED TO U.S. TAX REFORM LARGELY DUE TO FOREIGN TAX CREDITS AND OTHER DEFERRED TAX ASSETS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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