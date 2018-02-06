BRIEF-Usana Health Sciences Reports Q4 Loss Per Share $0.24

Feb 6 (Reuters) - Usana Health Sciences Inc:
* USANA HEALTH SCIENCES REPORTS RECORD FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 NET SALES
* USANA HEALTH - NET LOSS IN QUARTER ATTRIBUTABLE TO ONE-TIME, CHARGE OF $30.1 MILLION, OR $1.24 PER SHARE, RELATED TO U.S. TAX REFORM
* SEES 2018 CONSOLIDATED NET SALES BETWEEN $1.11 AND $1.16 BILLION
* USANA HEALTH - COSTS RELATED TO CHINA AND CO‘S INTERNAL INVESTIGATION INTO CHINA OPERATIONS NEGATIVELY IMPACTED Q4 EARNINGS PER SHARE BY $0.11
* SEES 2018 CONSOLIDATED NET SALES BETWEEN $1.11 AND $1.16 BILLION
* USANA - AUDIT COMMITTEE OF BOARD HAS ASSUMED DIRECT RESPONSIBILITY FOR REVIEWING MATTERS RELATED TO INTERNAL INVESTIGATION OF CHINA OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: