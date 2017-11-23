BRIEF-USU Software Q3 ‍EBIT down by 84.9%, FY forecast adjusted

Nov 23 (Reuters) - USU SOFTWARE AG:
* EBITDA DECLINED BY 59.7% IN Q3 TO EUR 972 THOUSAND (Q3 2016: EUR 2,410 THOUSAND)
* Q3 EBIT FELL BY 84.9%, FROM EUR 1,811 THOUSAND IN Q3 OF 2016 TO EUR 274 THOUSAND
* CONSOLIDATED GROUP SALES ROSE BY 15.4% IN Q3 OF 2017, TO EUR 20.0 MILLION (Q3 2016: EUR 17.4 MILLION)
* Q3 NET PROFIT DROPPED FROM EUR 1,661 THOUSAND IN PRIOR-YEAR QUARTER TO EUR 20 THOUSAND
* EXPECTS POSITIVE DEVELOPMENT RECORDED IN RECENT YEARS TO CONTINUE IN 2017 AS A WHOLE
* NOW SEES INCREASE IN FY CONSOLIDATED SALES TO BETWEEN EUR 83 AND EUR 86 MILLION (2016: EUR 72.1 MILLION)
* ADJUSTED EBIT IN 2017 IS NOW PLANNED TO COME IN AT BETWEEN EUR 6 AND EUR 8 MILLION (2016: EUR 9.6 MILLION)
* IS PLANNING TO CONTINUE SHAREHOLDER-FRIENDLY DIVIDEND POLICY IN INTERESTS OF SUSTAINED CONTINUITY
* DUE TO DELAYED GROWTH PHASE IN KEY INVESTMENT MARKETS, MEDIUM-TERM FORECAST PUSHED BACK UNTIL 2021
* MEDIUM-TERM FORECAST OF EUR 140 MILLION IN CONSOLIDATED SALES AND AN ADJUSTED EBIT OF EUR 20 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)