BRIEF-Valeant Announces Launch Of Private Offering Of Senior Notes

Dec 4 (Reuters) - Valeant Pharmaceuticals International Inc :
* VALEANT ANNOUNCES LAUNCH OF PRIVATE OFFERING OF SENIOR NOTES
* VALEANT - LAUNCHED OFFERING OF $1 BILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF UNSECURED SENIOR NOTES DUE 2025
* VALEANT - INTENDS TO USE OFFERING‘S NET PROCEEDS TO REPURCHASE $1 BILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ITS OUTSTANDING 5.375% SENIOR NOTES DUE 2020
* VALEANT - TO USE PROCEEDS ALONG WITH CASH TO ALSO REPURCHASE UNIT‘S OUTSTANDING 7.000% SENIOR NOTES DUE 2020 AND 6.375% SENIOR NOTES DUE 2020
* VALEANT - PROVIDED NOTICE TO LENDERS OF INTENT TO REPAY $175 MILLION OF AMOUNTS OUTSTANDING UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY THIS WEEK, USING CASH ON HAND Source text for Eikon: Further company coverage: