FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-Valmet gets repeat order for containerboard machines from Nine Dragons in China
#Brexit
#Economy
#Markets
#Trump
#NorthKorea
#Venezuela
#Technology
Sections
Featured
Election failure shakes confidence in May's strategy
the road to brexit
Election failure shakes confidence in May's strategy
House price growth weakest in more than four years
economy
House price growth weakest in more than four years
Kenyans stockpile food, Kenyatta appeals for peaceful vote
kenya
Kenyans stockpile food, Kenyatta appeals for peaceful vote
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
June 29, 2017 / 8:04 AM / a month ago

BRIEF-Valmet gets repeat order for containerboard machines from Nine Dragons in China

Reuters Staff

1 Min Read

June 29 (Reuters) - VALMET OYJ

* VALMET RECEIVES A REPEAT ORDER OF TWO MORE CONTAINERBOARD MACHINES FROM NINE DRAGONS IN CHINA

* ‍WILL SUPPLY TWO MORE CONTAINERBOARD PRODUCTION LINES WITH RELATED AUTOMATION SYSTEMS FOR NINE DRAGONS INDUSTRIES CO., LTD., CHINA.​

* VALUE OF AN ORDER OF THIS TYPE AND SCALE IS TYPICALLY VALUED AROUND EUR 100-120 MILLION.

* ‍ORDERS ARE INCLUDED IN VALMET'S Q2 OF 2017 ORDERS RECEIVED.​

* VALUE OF ORDER WILL NOT BE DISCLOSED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.