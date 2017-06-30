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June 30, 2017 / 7:36 AM / a month ago

BRIEF-Valneva confirms its growth strategy and R&D outlook

Reuters Staff

1 Min Read

June 30 (Reuters) - VALNEVA SE:

* REITERATES THAT IT EXPECTS REVENUES TO REACH EUR 105 TO EUR 115 MILLION IN 2017 AND EBITDA OF EUR 5 TO EUR 10 MILLION

* WILL PURSUE ITS STRATEGY TO GROW REVENUES TO AROUND EUR 250 MILLION BY 2020

* EXPECTS TO ANNOUNCE PHASE I RESULTS OF ITS LYME VACCINE CANDIDATE IN H1 2018 AND ACCELERATE PROGRAM'S PROGRESSION WITH VIEW TO STARTING PHASE II IN EARLY 2018

* EXPECTS TO ANNOUNCE SOME IMPORTANT RESEARCH AND DEVELOPMENT MILESTONES IN COMING MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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