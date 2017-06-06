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BRIEF-Veloxis Pharmaceuticals signs deal with Chiesi Farmaceutici to commercialize Envarsus XR in China
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June 6, 2017 / 5:11 AM / 2 months ago

BRIEF-Veloxis Pharmaceuticals signs deal with Chiesi Farmaceutici to commercialize Envarsus XR in China

Reuters Staff

1 Min Read

June 6 (Reuters) - VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S

* ANNOUNCES AGREEMENT WITH CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. TO COMMERCIALIZE ENVARSUS XR IN CHINA

* SUBSIDIARY VELOXIS PHARMACEUTICALS, INC., ENTERS EXCLUSIVE LICENSE, SUPPLY AND DISTRIBUTION DEAL

* DEAL WITH CHIESI FARMACEUTICI TO REGISTER, COMMERCIALIZE AND DISTRIBUTE ENVARSUS XR IN CHINA AND TAIWAN

* VELOXIS WILL RECEIVE AN UP-FRONT PAYMENT IN AMOUNT OF USD 6 MILLION AND A MILESTONE PAYMENT UPON APPROVAL

* INITIAL TERM OF AGREEMENT IS FOR A PERIOD OF 15 YEARS FROM EFFECTIVE DATE OF AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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