BRIEF-Ventas Reports Q4 FFO Per Share Of $1.13

Feb 9 (Reuters) - Ventas Inc:
* 2018 GUIDANCE INCORPORATES PROPERTY LEVEL GROWTH, $1.5 BILLION OF CAPITAL RECYCLING AND FURTHER “ENHANCEMENT” OF FINANCIAL STRENGTH
* RECOGNIZED $717 MILLION, OR $2.00 PER SHARE, IN GAINS ON REAL ESTATE DISPOSALS IN 2017
* FOR Q4 2017, CO‘S SAME-STORE TOTAL PORTFOLIO (1,068 ASSETS) CASH NOI GREW 2 PERCENT VERSUS SAME PERIOD IN 2016
* SEES FULL YEAR 2018 NAREIT FFO PER SHARE $3.80 ─ $3.89
* SEES FULL YEAR 2018 NORMALIZED FFO PER SHARE $3.95 ─ $4.05
* EXPECTS CONTINUED POSITIVE SAME-STORE CASH NOI GROWTH IN 2018 FOR COMPANY‘S TOTAL PROPERTY PORTFOLIO
* TOTAL PORTFOLIO SAME-STORE CASH NOI IS EXPECTED TO GROW 0.5 TO 2 PERCENT IN 2018
* SEES 2018 INCOME FROM CONTINUING. OPERATIONS $1.34 ─ $1.40 PER SHARE
* 2018 GUIDANCE INCLUDES FUNDING OF $425 MILLION IN FUTURE GROWTH
* FY2018 FFO PER SHARE VIEW $4.19 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.89 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: