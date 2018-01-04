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BRIEF-Verastem Announces Increased Hercules Debt Facility
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January 4, 2018 / 9:13 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Verastem Announces Increased Hercules Debt Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Verastem Inc:

* VERASTEM ANNOUNCES INCREASED HERCULES DEBT FACILITY

* VERASTEM INC - ANNOUNCED ENTRY INTO AN AMENDMENT TO ITS LOAN AND SECURITY AGREEMENT WITH HERCULES CAPITAL INC

* VERASTEM INC - ‍INCREASING ITS EXISTING BORROWING LIMIT UNDER LOAN FACILITY FROM $25 MILLION TO UP TO $50 MILLION IN FINANCING​

* VERASTEM INC - ‍VERASTEM HAS RECEIVED FIRST $15 MILLION OF FINANCING UNDER ORIGINAL LOAN AND SECURITY AGREEMENT​

* VERASTEM - ‍INCREASED LOAN FACILITY PROCEEDS TO BE USED FOR DEVELOPMENT PROGRAMS, INCLUDING REGULATORY & COMMERCIALIZATION ACTIVITIES FOR DUVELISIB​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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