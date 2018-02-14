FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
The Trump Effect
Aerospace
Winter Olympics
Technology
Environment
Entertainment
The Wider Image
Mergers & Acquisitons - Americas
February 14, 2018 / 9:58 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Veritas Capital Acquires The US Public Sector Business From Pricewaterhousecoopers Llp

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - VERITAS CAPITAL -

* VERITAS CAPITAL ACQUIRES THE US PUBLIC SECTOR BUSINESS FROM PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP

* VERITAS CAPITAL SAYS UPON DEAL CLOSING, U.S. PUBLIC SECTOR BUSINESS OF PWC WILL BE RENAMED AND WILL OPERATE AS AN INDEPENDENT CO​

* VERITAS CAPITAL SAYS ‍AFFILIATE OF CO SIGNED DEFINITIVE AGREEMENT WITH PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP TO ACQUIRE ITS US PUBLIC SECTOR BUSINESS​

* VERITAS CAPITAL SAYS U.S. PUBLIC SECTOR BUSINESS OF PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP WILL RETAIN ITS CURRENT LEADERSHIP​

* VERITAS CAPITAL - PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP ANTICIPATES IT WILL CONTINUE TO WORK WITH PUBLIC SECTOR BUSINESS THROUGH ACCEPTABLE TEAMING ARRANGEMENTS​ Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.