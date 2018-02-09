BRIEF-Verkkokauppa.Com Q4 EBITDA Ex-Items Falls To EUR 5.9‍​ Mln

Feb 9 (Reuters) - Verkkokauppa.Com Oyj:
* REG-VERKKOKAUPPA.COM OYJ: FINANCIAL STATEMENTS FOR 1 JANUARY - 31 DECEMBER 2017: REVENUE GREW BY, 10% IN Q4
* Q4 REVENUE EUR 127 MILLION VERSUS EUR 115.4 MILLION YEAR AGO
* Q4 EBITDA EX-ITEMS EUR 5.9 MILLION VERSUS EUR 6.9 MILLION YEAR AGO
* PROPOSES TO ANNUAL GENERAL MEETING THAT A DIVIDEND OF 0.182 EURO PER SHARE WILL BE DISTRIBUTED
* IN 2018, COMPANY‘S REVENUE IS EXPECTED TO BE BETWEEN 460-500 MILLION EUROS (2017: 432 MILLION EUROS
* IN 2018, EXPECTS COMPARABLE EBITDA TO BE BETWEEN 11-14 MILLION EUROS (13 MILLION EUROS) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)