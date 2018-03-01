BRIEF-Vermilion Energy Inc. Announces Q4 2017 Production Increased 8% To An Average Of 72,821 Boe/D

March 1 (Reuters) - Vermilion Energy Inc:
* VERMILION ENERGY INC. ANNOUNCES RESULTS FOR THE THREE MONTHS AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
* VERMILION ENERGY INC - Q4 2017 PRODUCTION INCREASED 8% FROM PRIOR QUARTER TO AN AVERAGE OF 72,821 BOE/D
* VERMILION ENERGY INC - FUND FLOWS FROM OPERATIONS IN Q4 2017 WAS $1.49/BASIC SHARE
* VERMILION ENERGY INC - SEES 2018 CAPITAL BUDGET OF $315 MILLION WITH CORRESPONDING PRODUCTION GUIDANCE OF 74,500 TO 76,500 BOE/D
* VERMILION ENERGY- IN CONJUNCTION WITH ACQUISITION OF SOUTHEAST SASKATCHEWAN LIGHT OIL PRODUCER, INCREASED 2018 CAPITAL BUDGET TO $325 MILLION FOR 2018
* VERMILION ENERGY INC - SEES FY PRODUCTION RANGE OF 75,000 TO 77,500 BOE/D IN CONJUNCTION WITH ACQUISITION OF SOUTHEAST SASKATCHEWAN LIGHT OIL PRODUCER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)