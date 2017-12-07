FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Vertex Announces Positive Results From Open-Label Phase 3 Study Of KALYDECO(ivacaftor)
Sections
Featured
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Special Report
Reuters Investigates
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Britain and EU make Brexit "breakthrough"
Britain and EU make Brexit "breakthrough"
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Special Report
Reuters Investigates
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News - Americas
December 7, 2017 / 1:20 PM / a day ago

BRIEF-Vertex Announces Positive Results From Open-Label Phase 3 Study Of KALYDECO(ivacaftor)

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Vertex Pharmaceuticals Inc:

* VERTEX ANNOUNCES POSITIVE RESULTS FROM OPEN-LABEL PHASE 3 STUDY OF KALYDECO® (IVACAFTOR) IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS AGES 1 TO 2 YEARS

* VERTEX PHARMACEUTICALS - KALYDECO​ ‍STUDY MET PRIMARY SAFETY ENDPOINT, SHOWED IMPROVEMENTS ACROSS MULTIPLE ENDPOINTS

* VERTEX PHARMACEUTICALS - ‍ARRIVAL STUDY GENERALLY WELL TOLERATED, SAFETY DATA WERE CONSISTENT WITH THOSE SEEN IN PREVIOUS PHASE 3 STUDIES OF IVACAFTOR​

* VERTEX PHARMACEUTICALS INC - ‍VERTEX PLANS TO SUBMIT APPLICATIONS FOR IVACAFTOR TO FDA AND EMA IN Q1 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.