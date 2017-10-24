FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-VICAL ANNOUNCES JOINT DEVELOPMENT PROGRAM WITH ANGES ON TREATMENT FOR CHRONIC HEPATITIS B INFECTION
Sections
Featured
Britain aiming for outline Brexit transition deal by first quarter of 2018
The road to Brexit
Britain aiming for outline Brexit transition deal by first quarter of 2018
Toyota says Brexit "fog" must clear to safeguard UK plant
Autos
Toyota says Brexit "fog" must clear to safeguard UK plant
Canada pushed for Airbus deal as Bombardier courted China
Exclusive
Aerospace
Canada pushed for Airbus deal as Bombardier courted China
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
October 24, 2017 / 10:43 AM / a day ago

BRIEF-VICAL ANNOUNCES JOINT DEVELOPMENT PROGRAM WITH ANGES ON TREATMENT FOR CHRONIC HEPATITIS B INFECTION

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 24 (Reuters) - Vical Inc:

* VICAL ANNOUNCES JOINT DEVELOPMENT PROGRAM WITH ANGES ON A TREATMENT FOR CHRONIC HEPATITIS B INFECTION

* ‍INITIAL STAGE OF PROGRAM WILL BE TO DEMONSTRATE PRECLINICAL PROOF OF CONCEPT FOR INHIBITING HBV INFECTION IN HUMAN LIVER MODEL IN H2 2018​

* ‍ANGES HAS PROVIDED PARTIAL FUNDING FOR INITIAL STAGE OF PROGRAM​

* ‍IF INITIAL STAGE OF PROGRAM IS SUCCESSFUL, VICAL EXPECTS THAT ANGES WILL CONTINUE TO PARTICIPATE IN FUNDING OF PROGRAM ​

* ‍ANGES GRANTED RIGHT OF FIRST REFUSAL TO NEGOTIATE WITH CO FOR EXCLUSIVE LICENSE TO DEVELOP, COMMERCIALIZE HEPATITIS B THERAPY IN JAPAN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.