BRIEF-Vicat FY Net Income Group Share Up At EUR ‍​142 Million ​

Feb 19 (Reuters) - VICAT SA
* FY NET INCOME GROUP SHARE EUR 142 MILLION VERSUS EUR 139 MILLION YEAR AGO
* FY CONSOLIDATED SALES EUR 2.56 BILLION VERSUS EUR 2.45 BILLION YEAR AGO
* IN UNITED STATES, IMPROVEMENT IN MARKET CONDITIONS SHOULD CONTINUE IN 2018
* ON US: IN 2018 VOLUMES AND SELLING PRICES ARE EXPECTED TO MAKE FURTHER HEADWAY
* IN TURKEY: CONSTRUCTION SECTOR EXPECTED TO REMAIN BUOYANT AND SUPPORT INCREASE IN CEMENT VOLUMES IN 2018
* IN 2018 IN WEST AFRICA, CONSTRUCTION MARKET IS EXPECTED TO GROW
* IN FRANCE IN CONCRETE AND AGGREGATES BUSINESS VOLUME AND PRICING IMPROVEMENTS SEEN IN 2017 ARE LIKELY TO CONTINUE IN 2018
* IN 2018 IN SWITZERLAND, GROUP EXPECTS VOLUMES TO REMAIN STABLE AND SELLING PRICES TO EDGE HIGHER IN CEMENT BUSINESS
* IN 2018 IN EGYPT GROUP EXPECTS ITS FINANCIAL PERFORMANCE TO PROGRESSIVELY IMPROVE Source text for Eikon: See also: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)