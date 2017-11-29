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BRIEF-VICI Properties Announces $850 Mln Common Stock Private Placement
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#Consumer Products & Retail News
November 29, 2017 / 9:26 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-VICI Properties Announces $850 Mln Common Stock Private Placement

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - VICI Properties Inc:

* VICI PROPERTIES INC. ANNOUNCES $850 MILLION COMMON STOCK PRIVATE PLACEMENT

* VICI PROPERTIES INC - AGREED TO ISSUE APPROXIMATELY 45.946 MILLION SHARES OF COMMON STOCK AT $18.50 PER SHARE

* VICI PROPERTIES - ENTERED INTO COMMON STOCK PURCHASE AGREEMENT WITH CERTAIN OF ITS EXISTING INVESTORS

* VICI PROPERTIES - PROCEEDS OF PRIVATE PLACEMENT TO BE USED TO PARTIALLY FUND ACQUISITION OF HARRAH‘S LAS VEGAS HOTEL AND CASINO ASSETS Source text for Eikon: Further company coverage:

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