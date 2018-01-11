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BRIEF-Victory Capital Holdings Inc Files For IPO Of Up To $100 Mln
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#Financials
January 11, 2018 / 9:19 PM / Updated a day ago

BRIEF-Victory Capital Holdings Inc Files For IPO Of Up To $100 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC:

* VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING

* VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ SELECT MARKET UNDER THE SYMBOL “VCTR”

* VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC SAYS J.P. MORGAN, BOFA MERRILL LYNCH, MORGAN STANLEY ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC SAYS BARCLAYS, GOLDMAN SACHS & CO AND RBC CAPITAL MARKETS ARE ALSO AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: bit.ly/2EztnCb

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