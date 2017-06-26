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June 26, 2017 / 1:31 PM / a month ago

BRIEF-Vienna Insurance Group: new chief financial officer appointed

Reuters Staff

1 Min Read

June 26 (Reuters) - VIENNA INSURANCE GROUP:

* EANS-ADHOC: NEW CHIEF FINANCIAL OFFICER FOR THE VIENNA INSURANCE GROUP 2018

* MARTIN SIMHANDL WILL BE RESIGNING FROM MANAGING BOARD OF VIENNA INSURANCE GROUP IN MIDDLE OF 2018

* ‍MARTIN SIMHANDL EXPRESSED HIS DESIRE NOT TO CONTINUE WITH HIS TERM OF OFFICE AS CFO, WHICH IS DUE TO EXPIRE ON 30 JUNE 2018, FOR PERSONAL REASONS​

* DUE TO SIGNIFICANT IMPORTANCE OF THIS POSITION AT A LISTED COMPANY, SUPERVISORY BOARD HAS ALREADY NOW ESTABLISHED A SUCCESSOR

* ‍AS OF FEB 1 2018, LIANE HIRNER APPOINTED MEMBER OF MANAGING BOARD OF VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) FOR FULL 5-YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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