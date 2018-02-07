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#Regulatory News - Americas
February 7, 2018 / 9:48 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-ViiV Healthcare files patent infringement litigation against Gilead Sciences

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) -

* VIIV HEALTHCARE FILES PATENT INFRINGEMENT LITIGATION AGAINST GILEAD SCIENCES INC. OVER BICTEGRAVIR

* VIIV HEALTHCARE - FILED PATENT INFRINGEMENT LITIGATION AGAINST GILEAD SCIENCES INC. OVER BICTEGRAVIR IN THE UNITED STATES AND CANADA

* VIIV HEALTHCARE - WILL SEEK TO PROVE THAT GILEAD‘S TRIPLE COMBINATION HIV DRUG INFRINGES CO‘S PATENT COVERING DOLUTEGRAVIR AND MANY OTHER COMPOUNDS

* VIIV HEALTHCARE - VIIV HEALTHCARE WILL SEEK FINANCIAL REDRESS FOR PATENT INFRINGEMENT Further company coverage:

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