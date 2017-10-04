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BRIEF-VIKING THERAPEUTICS ANNOUNCES TOP-LINE RESULTS FROM PROOF-OF-CONCEPT STUDY OF VK0214
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October 4, 2017 / 11:16 AM / in 15 days

BRIEF-VIKING THERAPEUTICS ANNOUNCES TOP-LINE RESULTS FROM PROOF-OF-CONCEPT STUDY OF VK0214

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 4 (Reuters) - Viking Therapeutics Inc:

* VIKING THERAPEUTICS ANNOUNCES TOP-LINE RESULTS FROM PROOF-OF-CONCEPT STUDY OF VK0214 IN IN VIVO MODEL OF X-LINKED ADRENOLEUKODYSTROPHY (X-ALD)

* VIKING THERAPEUTICS INC - VK0214-TREATED ANIMALS DEMONSTRATED STATISTICALLY SIGNIFICANT REDUCTIONS IN VLCFA LEVELS WITHIN KEY TISSUES​

* VIKING - ‍VK0214 LED TO STATISTICALLY SIGNIFICANT REDUCTIONS IN PLASMA LEVELS OF MULTIPLE VLCFAS IN TREATED ANIMALS COMPARED WITH VEHICLE CONTROLS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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