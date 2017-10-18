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BRIEF-Vilmorin & Cie FY consolidated net profit up at‍​ 90.1 million euros
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October 18, 2017 / 4:19 PM / 3 days ago

BRIEF-Vilmorin & Cie FY consolidated net profit up at‍​ 90.1 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 18 (Reuters) - VILMORIN & CIE SA:

* FY OPERATING INCOME EUR ‍​118.3 MILLION VERSUS EUR 100.3 MILLION YEAR AGO

* FY SALES EUR ‍​1.41 BILLION VERSUS EUR 1.33 BILLION YEAR AGO

* FY GROUP SHARE NET INCOME EUR 86.9‍​ MILLION VERSUS EUR 59.3 MILLION YEAR AGO

* FY CONSOLIDATED NET PROFIT EUR‍​ 90.1 MILLION VERSUS EUR 60.8 MILLION YEAR AGO

* PROPOSES DIVIDEND OF EUR ‍1.6​ PER SHARE

* ‍CO‘S OBJECTIVE FOR FY 2017-2018 IS TO INCREASE ITS CONSOLIDATED SALES, BY 5% ON A LIKE-FOR-LIKE BASIS​

* ‍HAS SET OBJECTIVE OF ACHIEVING A CURRENT OPERATING MARGIN RATE AT SAME LEVEL AS IN 2016-2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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