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BRIEF-Viscom 9-mth ‍net profit up at EUR 7.0 mln
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November 14, 2017 / 6:59 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Viscom 9-mth ‍net profit up at EUR 7.0 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 14 (Reuters) - VISCOM AG:

* DGAP-NEWS: VISCOM AG RECORDS FURTHER REVENUE AND EARNINGS GROWTH IN THIRD QUARTER. MANAGEMENT CONFIRMS FORECAST FOR 2017 AS A WHOLE.

* 9-MONTH ‍EBIT EUR 9,626 THOUSAND (PREVIOUS YEAR: EUR 4,110 THOUSAND, +134.2 %)​

* ‍IS CONFIDENT THAT TARGETS FOR 2017 FINANCIAL YEAR WILL BE ACHIEVED​

* 9-MONTH ‍NET PROFIT FOR PERIOD EUR 7.01 MILLION VERSUS EUR 2.69 MILLION YEAR AGO​

* 9-MONTH ‍REVENUE EUR 64.5 MILLION VERSUS EUR 50.8 MILLION YEAR AGO​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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