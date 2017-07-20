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BRIEF-Viscom H1 EBIT up at EUR 5,701 thousand
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July 20, 2017 / 8:24 AM / 15 days ago

BRIEF-Viscom H1 EBIT up at EUR 5,701 thousand

Reuters Staff

1 Min Read

July 20 (Reuters) - VISCOM AG:

* DGAP-ADHOC: VISCOM AG PUBLISHES PRELIMINARY HALF-YEAR FIGURES AND RAISES FORECAST FOR THE 2017 FINANCIAL YEAR

* H1 REVENUE: EUR 39,895 THOUSAND (PREVIOUS YEAR: EUR 31,209 THOUSAND, +27.8 %)

* ‍H1 OPERATING PROFIT (EBIT): EUR 5,701 THOUSAND (PREVIOUS YEAR: EUR 2,001 THOUSAND, +184.9 %)​

* ‍RAISED ITS FORECAST FOR 2017 FINANCIAL YEAR​

* ‍NOW EXPECTS 2017 REVENUE OF BETWEEN EUR 87 MILLION AND EUR 92 MILLION (PREVIOUSLY: EUR 80 MILLION TO EUR 85 MILLION) AND AN EBIT-MARGIN OF BETWEEN 14 % AND 16 % (PREVIOUSLY: 13 % TO 15 %)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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